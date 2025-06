96'000 Besucherinnen und Besucher am Openair St. Gallen

Mehr «Schweiz»

Mitunter konnte auch Joya Marleen die Massen begeistern. Bild: keystone

Das nach vier Tagen am Sonntag zu Ende gegangene Openair St. Gallen hat 96'000 Besucherinnen und Besucher in seinen Bann gezogen. Das Wetter sei dem Festival gewogen gewesen, teilten die zufriedenen Organisatoren am Abend mit. Mit dem Auftritt von Lewis Capaldi sei am Samstag ein Überraschungscoup gelungen.

Nach zwei Jahren Absenz trat Capaldi exklusiv am Glastonbury Festival und am Openair St.Gallen als Surprise Act auf. Nach Angaben der Organisatoren bedankte sich der Star beim St. Galler Publikum für die Genesungswünsche, welche es ihm 2023 nach der gesundheitsbedingten Absage in einem Video geschickt hatte.

Die Chemnitzer von Kraftklub sprangen kurzfristig für Kings of Leon ein, welche aufgrund einer Verletzung des Sängers absagen mussten. Kraftklub spielte den Angaben zufolge die einzige komplette Festivalshow dieses Jahres exklusiv im Sittertobel.

Am 47. St. Galler Openair beteiligten sich über 4400 freiwillige Helferinnen und Helfer, wie es weiter hiess. Der Vorverkauf für die nächste Ausgabe vom 25. bis 28. Juni 2026 beginnt am Montag mit einer beschränkten Ticketaktion. (sda)