AKW Leibstadt nach einem halben Jahr Revision wieder am Netz

Das AKW Leibstadt im Kanton Aargau kann nach der Jahreshauptrevision wieder ans Netz. Die Atomaufsichtsbehörde Ensi hat dem AKW die Freigabe für das Wiederanfahren erteilt. Die Revision dauerte rund einen Monat länger als geplant.

AKW Leibstadt Bild: Keystone

Die Freigabe sei nach der Schlussinspektion am 1. Dezember erteilt worden, teilte das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) am Montag auf seiner Website mit. Die Revision sei vorschriftsgemäss und gesetzeskonform erfolgt.

Bei Wiederholungsprüfungen seien im Reaktordruckbehälter an einer Steigleitung, die nicht zur druckführenden Umschliessung gehöre, bewertungspflichtige Risse festgestellt worden, hält das Ensi fest. Das AKW habe die verlangten Sicherheitsnachweise erbracht.

Fast ein halbes Jahr vom Netz

Das 1984 in Betrieb genommene AKW Leibstadt war am 24. Mai planmässig für die Jahresrevision heruntergefahren worden. Vor allem das grosse Modernisierungsprojekt zum Ersatz des Reaktorumwälzsystems hatte gemäss Ensi zu einer Anpassung der Revisionsplanung geführt.

Neben dem Ersatz des Reaktorumwälzsystems und des Kondensators erfolgten in den letzten Monaten der Brennelementwechsel und die gesetzlich erforderlichen Prüf- und Instandhaltungsarbeiten an Komponenten und Systemen. Ausserdem wurden weitere Erneuerungsarbeiten an der Steuerungsleittechnik durchgeführt, wie das Ensi weiter festhält. (yam/sda)