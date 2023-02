Grosseinsatz beim Zürcher Kochareal beendet ++ 1 Person abgeführt ++ Abriss beginnt

Koch-Areal-Besetzer ziehen weiter und errichten Wagenplatz auf Hardturmbrache in Zürich

Koch-Areal-Besetzer ziehen weiter und errichten Wagenplatz auf Hardturmbrache in Zürich

Bereits am Dienstag sind dutzende Besetzer vom Koch-Areal auf die Hardturmbrache in Zürich gezügelt, wo sie mit Bauwagen und Traktoren vorgefahren sind.

Die ausgebrannten Container am Donnerstagmorgen.

Die ausgebrannten Container am Donnerstagmorgen. Bild: watson/cma

In der Nacht auf Donnerstag hatte die Besetzenden des Koch-Areals mehrere Container und andere Gegenstände in Brand gesetzt, wie ZüriToday berichtet. Das Feuer war gegen acht Meter hoch. Die Einsatzkräfte wurden beim Löschen angegriffen und die Stadtpolizei setzte Gummischrot und Reizstoffe ein.

Die letzte grosse Besetzung Zürichs wird geräumt. Mit einem grossen Aufgebot ist die Polizei am Donnerstagmorgen beim Koch-Areal aufmarschiert. Das Areal ist seit rund zehn Jahren besetzt. Zeitweise lebten bis zu 150 Menschen hier, es gab unter anderem Werkstätten, ein Café und ein Kino.

