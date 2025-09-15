recht sonnig22°
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig

Schuetzenkoenig Cla Meier aus Richterswil, posiert nach seinem Sieg beim Aussstich am Knabenschiessen im Albisguetli in Zuerich, am Montag, 15. September 2025. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Schützenkönig 2025: Cla Meier aus Richterswil.Bild: keystone

15.09.2025, 12:1515.09.2025, 12:37
Mehr «Schweiz»

Zürich hat einen neuen Schützenkönig: Cla Meier aus Richterswil hat beim Ausstich am Montagvormittag im Albisgüetli die Krone geholt.

Drei Knaben und ein Mädchen hatten in der Vorauswahl die maximalen 35 Punkte erreicht und sich somit für den Ausstich qualifiziert. Dort setzte sich der 16-jährige Meier schliesslich nach zwei Runden mit 31 Punkten durch.

Der Schützenkönig erhält unter anderem ein Preisgeld von 5000 Franken, einen Rundflug mit einem Super Puma Helikopter der Armee sowie eine Einladung ans historische Morgartenschiessen im November.

Am diesjährigen Schiesswettkampf nahmen 3364 Jugendliche aus dem Kanton Zürich teil, davon waren 1039 Mädchen, also knapp ein Drittel. Beim Knabenschiessen zielen Jugendliche mit einem Sturmgewehr 90 auf eine 300 Meter entfernte Scheibe.

Seit 1991 auch Mädchen zugelassen

Das Knabenschiessen gilt als ältestes Volksfest in der Stadt Zürich - mit Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert. Der Anlass hielt sich über die Jahrhunderte hinweg an wechselnden Schauplätzen.

Seit 1899 wird er von der Schützengesellschaft der Stadt Zürich im Albisgüetli organisiert. Seit 1991 sind auch Mädchen zum Schiessen zugelassen. (sda)

Anreise, Programm, Preise: Alle Infos zum Knabenschiessen
