🚨Heute Sirenentest!🚨Das solltest du wissen

­čÜĘHeute Sirenentest!­čÜĘDas solltest du wissen

Rund 5000 Sirenen in der ganzen Schweiz werden am heutigen Mittwoch auf ihre Funktionst├╝chtigkeit getestet. Gleichzeitig wird auch die Warn-App Alertswiss ├╝berpr├╝ft.

Der Sirenentest findet zwischen 13.30 und 16.30 Uhr statt. Getestet werden der Allgemeine Alarm (regelm├Ąssiger auf- und absteigender Heulton w├Ąhrend einer Minute) und der Wasseralarm in den Zonen unterhalb von Stauanlagen (zw├Âlf tiefe Dauert├Âne von 20 Sekunden). 2024 funktionierten 99 Prozent der Sirenen einwandfrei. In jedem Kanton wird ausserdem eine Meldung via Alertswiss ausgel├Âst.

Alle genauen Infos zum Test: Was, wenn w├Ąhrend des Sirenentests ein Notfall eintritt? Alle Informationen zum Probealarm

Das Bundesamt f├╝r Bev├Âlkerungsschutz (Babs) ruft gleichzeitig dazu auf, einen eigenen Notvorrat anzulegen. Mit dem Notvorratrechner des Bundesamtes f├╝r wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) kann der eigene Notvorrat errechnet und ├╝berpr├╝ft werden (www.notvorratsrechner.bwl.admin.ch). Eine entsprechende Brosch├╝re wird Mitte Februar in ├╝berarbeiteter Form erh├Ąltlich sein. (sda)