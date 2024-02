«Wir kennen dich, du A...» – Comedian Cedric Schild überführt Enkeltrickbetrüger

In einer 80-minütigen Doku gehen «Supercedi» und sein Team auf die Jagd nach Enkeltrickbetrügern. 2023 nahmen die Betrüge massiv zu.

Er wurde mit Telefonstreichen und in seiner Rolle als Polizeipraktikant Smetterling in der Serie «Tschugger» bekannt, jetzt überführt Cedric Schild in der Doku «Die Enkeltrick Betrüger» gleich fünf Täter.

In der 80-minütigen Doku nimmt Schild Enkeltrickbetrüger ins Visier. Diese rufen in der Regel aus dem Ausland Leute in der Schweiz an und versuchen sie dazu zu bringen, Geld oder Wertgegenstände an ihre Komplizen in der Schweiz zu übergeben. Dabei setzen sie aktuell vor allem auf Schockanrufe und behaupten etwa, Angehörige hätten einen Unfall verursacht und sässen in Untersuchungshaft. Erst auf Bezahlung der Kaution könnten sie diese wieder verlassen.

Schild und sein Team waren erfolgreich: Ganze fünf Festnahmen gab es dank ihres Engagements. Wie der Trailer zeigt, wurde Cedric Schild dabei auch bedroht. Ein Täter sagt am Telefon:

«Wir kennen dich, du A***! Du musst nicht mehr schauspielern, du Bastard, was du bist.»

2023 gab es in der Schweiz eine starke Zunahme beim Telefonbetrug. Die Schadenssumme war mit 11,5 Millionen Franken doppelt so hoch wie im Vorjahr. Es kam auch zu weit mehr Betrugsversuchen: Sie hätten sich gar verdreifacht, wie das Fedpol gegenüber dem Tages-Anzeiger mitteilte. Über 3000 betrügerische Anrufe gab es demnach. 84 Enkeltrickbetrüge wurden 2022 registriert.

Der Polizei gelangen vergangenes Jahr insgesamt 29 Festnahmen. Dabei handelt es sich um eine Vervierfachung gegenüber 2022. Doch bei 250 Betrugsfällen im gleichen Zeitraum besteht hier noch Luft nach oben. (rbu/pre)