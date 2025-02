Video: watson/Hanna Dedial

Aaaawoooaaawooooawoooo – so (und anders) tönen die Sirenen im Ausland

Am Mittwoch ist es wieder so weit: In der Schweiz werden die Sirenen getestet.



Rund 5000 der Warn-Heuler gehen zwischen 13:30 und 16:30 Uhr ab. Geräuschunterdrückende Kopfhörer bei sich zu tragen, lohnt sich. Auch in anderen Ländern werden – wenn auch nicht diesen Mittwoch – periodisch die Sirenen für verschiedene Vorfälle und Gefahren getestet. Im Video hörst du, wie schaurig die Sirenen in andern Ländern heulen.

