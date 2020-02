Schüsse in Grandson VD ++ Grosseinsatz der Polizei ++ Zentrum abgeriegelt ++

Cornonavirus in der Schweiz: Grenzen und Schulen sollen offen bleiben

Die Experten des Bundes haben am Samstag einmal mehr über den neusten Stand in Sachen Coronavirus informiert. Nach dem am Freitag verfügten Verbot von Grossanlässen mit mehr als 1000 Personen ging es in erster Linie darum, die Lage zu beruhigen.

In der Schweiz gebe es derzeit 12 bestätigte Fälle, sagte Daniel Koch, Leiter Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Bei fünf weiteren sei der erste Test positiv ausgefallen. Für die Bestätigung fehlt noch das Resultat eines …