Stromausfall in Hinterkappelen und Wohlen

In Teilen Wohlens und der Ortschaft Hinterkappelen (Gemeinde Wohlen) ist am Sonntag kurz vor Mittag der Strom ausgefallen. Die Stromversorgerin BKW teilte auf Twitter mit, sie arbeite «mit Hochdruck» an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

In #Hinterkappelen und in Teilen #Wohlens haben wir leider einen #Stromausfall zu verzeichnen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, damit wir unsere Kundinnen und Kunden schnellstmöglich wieder mit Energie bedienen können. Für Updates: https://t.co/q5s0pWhKCD — BKW (@bkw) March 14, 2021

Wie der Internetseite der BKW zu entnehmen war, waren die in Wohlen betroffenen Gebiete relativ rasch wieder am Netz. In Hinterkappelen dauerte es etwas länger. Zur Ursache des Stromausfalls machte die BKW auf Twitter keine Angaben. (sda)

