Mietzinserhöhungen von über 15 Prozent drohen

Zurzeit belässt das BWO den Referenzzinssatz auf 1.50 Prozent, wie das Bundesamt am Freitag mitteilte. Den hypothekarischen Referenzzinssatz gibt es seit 2008. Er sank stetig und verharrte lange auf dem Tiefstand von 1.25 Prozent. Im Juni stieg er erstmals an.

Mit der Erhöhung des Referenzzinssatzes um ein Viertelprozentpunkt dürfen Vermieterinnen und Vermieter die Miete um drei Prozent erhöhen. «Weiter können 40 Prozent der Teuerung und allgemeinen Kostensteigerung hinzukommen», sagte Tschirren im am Samstag publizierten Interview . Den nächsten und zweiten Zinsschritt erwartet er kommenden Dezember oder März.

Der Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) hat bis 2026 eine mögliche Mietzinserhöhung von über 15 Prozent prognostiziert. In den kommenden ein bis zwei Jahren sei eine dritte Erhöhung des Referenzzinssatzes möglich, sagte Martin Tschirren zu «Blick».

Bild: APA/APA

Der Flughafen Zürich feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Der grösste Schweizer Airport hat eine bewegte Geschichte hinter sich – mit vielen Highlights, aber auch einigen Tiefpunkten. Ein Rückblick in Bildern.

1943 gibt der Zürcher Regierungsrat eine Studie in Auftrag, die mögliche Standorte für den Bau eines Grossflughafens prüfen soll. Am bisherigen Standort in Dübendorf ist die nötige Weiterentwicklung nicht möglich. Als neuer Standort wird im Raum Zürich einzig die rund 12 Quadratkilometer grosse Ebene zwischen Kloten und Rümlang als geeignet betrachtet.