Ein 49-Jähriger, der im Jahr 2021 in Schafisheim AG seiner Frau tödliche Verletzungen zugefügt hat, ist zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren wegen Mordes verurteilt worden. Das Bezirksgericht Lenzburg folgte damit weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

«Mami? Papi? Wie habt ihr getanzt, damals in den Achtzigern?»

Mann will Orca «bodyslammen» – nun kassiert er dafür die Quittung

Putin ist zu Waffenstillstand bereit ++ Biden kommt nicht an Friedensgipfel

Auch Partner von Shani Louk tot gefunden ++ Israels Armee stösst in Rafah weiter vor

Zwei Varianten: So will der Bundesrat die 13. AHV-Rente finanzieren

Porno-Dreh auf dem Campus in Brugg – FHNW reicht Strafanzeige ein

Mann greift Joggerin in Männedorf ZH an und verletzt sie tödlich

Schaffhauser Polizei in der Kritik: Demo für Samstag angekündigt

Die Schaffhauser Polizei steht derzeit in der Kritik. Ein Beitrag der SRF-Rundschau erzählte am Mittwoch die Geschichte von Fabienne W., die 2021 in Schaffhausen mutmasslich vergewaltigt wurde.