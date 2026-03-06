freundlich11°
Stromausfall in Arni, Islisberg, Jonen, Merenschwand und Oberlunkhofen

Regionaler Stromausfall im Aargau – diese Region ist betroffen

06.03.2026, 13:3606.03.2026, 13:36

Im südöstlichen Teil des Kantons Aargau ist es am Freitagmittag zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen sind die Gemeinden Arni, Islisberg, Jonen, Merenschwand, Oberlunkhofen und Unterlunkhofen.

Laut einer offiziellen Meldung von Alertswiss ist die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten derzeit komplett unterbrochen.

Stromausfall Aargau
Im betroffenen Gebiet ist der Strom ausgefallen.bild: alertswiss

Der Energieversorger AEW Energie AG arbeitet offenbar bereits an der Behebung der Störung, schreibt die «Aargauer Zeitung». Die Ursache ist noch unklar. Das AEW rechnet mit einer Dauer von ungefähr einer Stunde. (hkl)

Update folgt ...

