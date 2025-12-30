freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Aargau

Aufatmen für Shaqiri: Seine Villa in Rheinfelden darf gebaut werden

Aufatmen für Shaqiri: Seine Villa in Rheinfelden darf mit Auflagen gebaut werden

30.12.2025, 16:5030.12.2025, 17:00
EMBARGO BIS 12:00 UHR - 11.04.2025 Das Grundstueck, auf welchem Xherdan Shaqiri seine Villa bauen moechte, auf dem Kapuzinerberg in Rheinfelden, am Freitag, 11. April 2025. Wegen Einsprachen ist die B ...
Auf diesem Grundstück möchte Xherdan Shaqiri seine Villa bauen.Bild: keystone

Fussballstar Xherdan Shaqiri darf eine geplante Villa in Rheinfelden AG unter Auflagen bauen. Ein entsprechendes Urteil des Aargauer Verwaltungsgerichts ist in Rechtskraft erwachsen. Dem Entscheid war ein langer Rechtsstreit um das Bauvorhaben vorangegangen.

Der Neubau mit Einliegerwohnung, Garage, Aussenschwimmbecken und Whirlpool kann nun gebaut werden. Allerdings müssen bei den Fenstern, inklusive der Verglasung des Treppenhauses, Storen angebracht werden, wie das Gericht in seinem Urteil vom 20. Oktober schreibt.

CH-Media-Zeitungen berichteten als erste über die neuste Entwicklung. Roger Erdin, Stadtschreiber von Rheinfelden, bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass es beim anonymisierten Urteil des Verwaltungsgerichts um Shaqiris Bauvorhaben geht.

Rechtsstreit bis vor Bundesgericht

Gegen den Bau, den die Stadt bereits 2022 bewilligt hatte, waren Einsprachen eingegangen. Das Verwaltungsgericht hatte im Januar 2024 die Baubewilligung aufgehoben, weil es die zulässige Ausnützung des Grundstücks um 13 Prozent überschritten sah.

Das Bundesgericht urteilte auf Shaqiris Beschwerde gegen das vorinstanzliche Verdikt hin im März dieses Jahres anders. Es entschied, das Attikageschoss dürfe nicht zur Ausnützungsziffer hinzugerechnet werden. Damit ging das Verfahren zur Klärung weiterer Fragen zurück an das Aargauer Verwaltungsgericht. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
13
Zwei Brände im gleichen Gebäude in Langendorf SO: Polizei vermutet Brandstiftung
Die Feuerwehr hat am Montagabend erneut einen Brand im Dachstock eines leerstehenden Firmengebäudes in Langendorf SO gelöscht. Die Solothurner Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie am Dienstag mitgeteilt hat.
Zur Story