Polizei führt Tempokontrolle in Aargauer Gemeinde durch – über ein Viertel geblitzt

In Oberhof im Kanton Aargau hat die Polizei eine zweistündige Tempokontrolle durchgeführt. Dabei ist ein rund ein Viertel der Verkehrsteilnehmenden zu schnell gefahren.

Die Polizei Oberes Fricktal hat vor knapp zwei Wochen in Oberhof Aargau während zwei Stunden eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurden 150 Fahrzeuge erfasst. Nun gab die Polizei das Resultat bekannt: Rund 41 Lenkerinnen und Lenker waren zu schnell unterwegs – das entspricht rund 27 Prozent aller Kontrollierten. Polizeichef Werner Bertschi bezeichnet die Quote gegenüber der Aargauer Zeitung als «deutlich überdurchschnittlich».

Doch warum gab es so viele Übertretungen? Laut Bertschi lag das an der eingesetzten Messmethode: «Dieses Mal kam eine Laserpistole zum Einsatz.» Diese sei für viele Verkehrsteilnehmende nicht sichtbar, im Gegensatz zur semi-stationären Anlage, die sonst oft verwendet wird. Das habe die Zahl der Übertretungen beeinflusst. Beide Messsysteme sollen auch in Zukunft genutzt werden – je nach Situation.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 75 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz von 3 km/h ergibt sich eine effektive Überschreitung von 22 km/h. Das reicht zwar nicht für ein Raserdelikt, führt aber zu einer Anzeige. Der Lenker muss mit einem Entzug des Führerausweises rechnen.