Kleinflugzeug stürzte wegen Treibstoffmangels im Birrfeld AG ab

Mehr «Schweiz»

Kleine Privatflugzeuge auf dem Flugplatz Birrfeld Bild: KEYSTONE

Ein 50-jähriger Pilot ist mit einem Kleinflugzeug während einer Platzrunde beim Flugplatz Birrfeld AG im Juni 2021 abgestürzt. Gemäss dem Bericht der Sust war der Motor wegen Treibstoffmangels ausgefallen. Im Tank befanden sich noch vier Deziliter Treibstoff.

Der Treibstoffmangel habe zu einem Kontrollverlust geführt, worauf das einmotorige Flugzeug in eine Wiese gestürzt sei, hiess es in dem am Dienstag publizierten Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust).

Der Treibstoffverbrauch des Motors war demnach über dem zu erwartenden Wert gelegen. Zudem seien Hinweise auf einen erhöhten Verbrauch während früherer Flüge unerkannt geblieben.

Die Treibstoffanzeige habe bei niedrigem Tankfüllstand zu viel angezeigt - und der Pilot habe den Verlauf der Anzeige zu wenig kritisch interpretiert - hiess es im Sust-Bericht weiter.

Flug nach Genf und zurück

Der Schweizer mit Berufspilotenlizenz war am Nachmittag des 17. Juni 2021 auf dem dem Flugplatz Birrfeld zu einem längeren Rundflug gestartet. Nach dem Überflug des Flughafens Genf kehrte er um - und landete nach 3 Stunden und 22 Minuten auf dem Birrfeld. Der Füllstand des 93 Liter umfassenden Tanks wurde ihm gemäss Sust-Bericht mit einem Viertel angezeigt.

Nach dem Aufsetzen im Birrfeld führte der Pilot einen Durchstart aus. Seine Absicht war laut Sust, noch eine einzelne Platzrunde mit abschliessender Landung zu fliegen.

Kurz nach dem Abheben stellte er Vibrationen fest - der Motor fiel aus und die Maschine stürzte ins Feld. Die Rettungskräfte mussten den Mann aus dem Flugzeugwrack bergen. Ein Helikopter flog den Verletzten ins Spital. (aeg/sda)