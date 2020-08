Schweiz

Im September 2020 findet ein «Monster-Abstimmungsonntag» statt. Die Schweiz entscheidet über fünf grosse Vorlagen. So berichtet watson darüber.

Begrenzungsinitiative

Die Begrenzungsinitiative (auch Kündigungsinitiative genannt) will, dass die Schweiz die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern «eigenständig» regelt. Was mit «eigenständig» gemeint ist, verrät die Initiative gleich selbst: Ziel ist eine Einwanderungspolitik ohne Personenfreizügigkeit.

Mehr zur Begrenzungsinitiative in unserem Artikel.

Jagdgesetz

Die grössere Wildpopulation, die Gefahr für Mensch und (Nutz-)Tier und der Wertewandel sorgten vor rund zehn Jahren für ein Umdenken. So wurde ein «grösserer Spielraum» bei der «Regulierung» von Wolfsbeständen gefordert. Das Parlament wünschte zudem eine Modernisierung des Jagdgesetzes.

Was das neue Jagdgesetz ändern will und was die Argumente dafür und dagegen sind, erfährst du in unserem Artikel.

Höhere Kinderabzüge

Bei der Abstimmung über den höheren Kinderabzug geht es um die Frage, ob das Volk eine Gesetzesänderung annehmen will oder nicht. Das Parlament hat vor einem Jahr beschlossen, dass sie zwei Regelungen bei der direkten Bundessteuer ändern will.

Um welche Kinderabzüge es bei der Abstimmung geht, erfährst du in unserem Artikel dazu.

Vaterschaftsurlaub

Am 27. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub ab. Befürworter wollen die Schweiz aus der familienpolitischen Steinzeit führen, Gegner finden die Vorlage asozial, weil dadurch mehr Lohnabzüge entstehen.

Kampfflugzeuge

Den Gripen versenkte das Volk 2014. Nun stimmt die Schweiz am 27. September erneut über neue Kampfjets ab. Warum könnte die Abstimmung heute anders ausfallen? Und woran könnte sie wiederum scheitern?

Was ein Ja bzw. Nein bei der Kampfjet-Abstimmung bedeutet und was die Argumente der Befürworterinnen und Gegner sind, erfährst du in unserem Artikel.

