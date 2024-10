Abstimmung zum Ausbau der Autobahnen – das will der «Ausbauschritt 2023»

Am 24. November stimmt die Schweiz unter anderem über den Ausbau der Nationalstrassen ab. Der Bundesbeschluss sieht vor, Engpässe im Autobahnnetz durch punktuelle Ausbauten zu beseitigen.

Gegen den «Ausbauschritt 2023» wurde von mehreren Verbänden das Referendum ergriffen. Alles, was du zur Abstimmung im November wissen willst.

Was genau will der Bundesbeschluss zum Autobahn-Ausbau?

Da sich der Verkehr seit 1990 auf den Nationalstrassen der Schweiz mehr als verdoppelt hat, kommt es an verschiedenen Stellen regelmässig zu Stau.

Die Folge: Lastwagen und Autos weichen vermehrt auf Dorf- und Landstrassen aus, was die Sicherheit und Lebensqualität der Bevölkerung beeinträchtigt.

Das will der Bundesrat mit einem Ausbau der Autobahnen eindämmen. Die Engpässe sollen mit dem Ausbau den folgenden Abschnitten beseitigt werden:

A1 zwischen Le Vengeron und Nyon

A1 zwischen Bern-Wankdorf und Schönbühl

A1 zwischen Schönbühl und Kirchberg

A2 bei Basel (neuer Rheintunnel)

A4 bei Schaffhausen (2. Röhre Fäsenstaubtunnel)

A1 bei St. Gallen (3. Röhre Rosenbergtunnel)

Die Übersicht der geplante Autobahn-Ausbauprojekte. Bild: UVEK

Wie lautet die Abstimmungsfrage?

Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen annehmen?

Wer würde den Ausbau der Autobahnen finanzieren?

Rund fünf Milliarden kostet der geplante Ausbau. Die Projekte werden durch den motorisierten Verkehr aus dem zweckgebundenen Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) finanziert. Die allgemeine Bundeskasse wird nicht belastet.

Allerdings gibt es auch andere Stimmen, die sagen, dass schlussendlich die Autofahrer selbst durch einen höheren Benzinpreis zur Kasse gebeten werden könnten.

Was sind die Empfehlungen des Bundes und des Parlaments?

Sowohl der Bund als auch das Parlament empfiehlt eine Annahme des geplanten Ausbaus. Im Nationalrat stimmten 107 für ein Ja, bei 87 Nein und 1 Enthaltung. Im Ständerat stimmten 33 Ja, bei 6 Nein und 5 Enthaltungen.

Was sind die Argumente der Gegner?

Die Gegner des geplanten Ausbaus argumentieren, dass mehr Autobahn langfristig keineswegs eine Entlastung des Verkehrs mit sich bringt. Eine Entlastung wäre demnach nur kurzfristig spürbar, mittelfristig würden aber noch mehr Autos auf den zusätzlichen Spuren fahren, was für neue Staus sorgen würde. Und dies würde auch mehr Lärm und Luftverschmutzung verursachen.

Zudem würde der Ausbau der Autobahnen zu jahrelangen Baustellen führen, wodurch der Verkehr auf den betroffenen Abschnitten stark behindert und verlangsamt würde.

Ebenfalls ein Argumentationspunkt ist der Boden: Die Bauprojekte zerstören rund 400'000 Quadratmeter Kulturland, Grün- und Landwirtschaftsfläche ginge damit verloren, die Zersiedelung und die Zubetonierung in der Schweiz werde damit befeuert.

Was sind die Argumente der Befürworter?

Neben einem fliessenderen Verkehr auf den Autobahnen argumentieren die Befürworter damit, dass mit einem Ausbau der Nationalstrassen der Verkehr in den Stadtquartieren und Gemeinden entlastet und ein Ausweichverkehr verhindert wird.

Dies würde auch Raum schaffen, um den ÖV und den Veloverkehr zu verbessern, was mehr Sicherheit und weniger Lärm und weniger Abgase mit sich bringt.

Es gibt aber auch finanzielle Argumente. So stehe in der Schweiz 48'000 Stunden pro Jahr steht der Verkehr still, was jährlich 1,2 Milliarden an Kosten verursacht. Die Finanzierung des Projekts sei zudem mit den Mitteln aus dem NAF gesichert.

Diese Parteien und Verbände sind dafür

Unter anderem folgende Parteien und Verbände sind für einen Ausbau der Autobahnen:

SVP, FDP, EDU, Mitte, Schweizer Bauernverband (SBV), Schweizerischer Nutzfahrzeugverband (ASTAG)

Diese Parteien und Verbände sind dagegen

Unter anderem folgende Parteien und Verbände sind gegen einen Ausbau der Autobahnen:

SP, Grüne, GLP, EVP, BirdLife, Campax, Greenpeace, Pro Natura, Pro Velo, VCS, WWF.

Was sagen die Prognosen?

Eine knappe Mehrheit von 51 Prozent stimmt gemäss einer ersten SRG-Umfrage den Autobahn-Ausbauplänen zu. 45 Prozent der Befragten wollen die Vorlage ablehnen. 4 Prozent sind noch unentschlossen.

Je nach Parteisympathie liegt die Zustimmungsrate unterschiedlich hoch. FDP-Wählende stimmen der Umfrage am deutlichsten zu, SVP- und Mitte-Wählende folgen. Wählende der GLP, SP und Grünen lehnen den Autobahn-Ausbau hingegen deutlich ab.

Auch Interessant: Laut Umfrage ist die Zustimmung bei Personen mit einem Haushaltseinkommen bis zu 3000 Franken mit nur 36 Prozent am geringsten, während bei Personen mit einem Haushaltseinkommen über 11'000 die Zustimmung mit 61 Prozent am höchsten liegt.

Bei den Sprachregionen zeigt sich ein kleiner Röstigraben. Nur 48 Prozent der Westschweizer sprechen sich für den Autobahn-Ausbau aus. Bei den Tessinern liegt die Zustimmung mit 57 Prozent am höchsten, auch 52 Prozent der Deutschschweizer sind laut Umfrage für den Ausbau.