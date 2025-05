Am heutigen Sonntag finden in 13 Kantonen Abstimmungen statt. In den Kantonen Zürich, St.Gallen, Aargau, Luzern, Basel-Stadt, Uri, Thurgau Schaffhausen, Solothurn, Zug, Jura, Nidwalden und Tessin entscheidet die Stimmbevölkerung über insgesamt über 30 Vorlagen. Eine Übersicht findest du hier