Pensionskassen erzielen 2025 Nettorendite von 5,3 Prozent

Die Schweizer Pensionskassen haben 2025 im Schnitt eine Nettorendite von 5,3 Prozent erzielt. Damit konnten sie laut einer Studie von Swisscanto nicht an die starke Performance des Vorjahres anknüpfen.

Die öffentlich-rechtlichen Kassen steigerten ihren Deckungsgrad auf 104,2 Prozent. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Mit der Performance von 5,3 Prozent kam die kumulierte Nettorendite im letzten Jahr um 3,3 Prozentpunkte über der Sollrendite zu liegen, wie die ZKB-Fondstochter Swisscanto am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2024 lag die Rendite indes noch bei 7,6 Prozent.

In Sachen Deckungsgrad verbesserte sich der kapitalgewichtete Wert der privatrechtlichen Kassen per Ende Dezember derweil auf 120,3 Prozent von zuvor durchschnittlich 115,1 Prozent. Die öffentlich-rechtlichen Kassen steigerten ihren Deckungsgrad auf 104,2 Prozent von 99,4 Prozent.

Die höchsten Renditen erzielten die Vorsorgeeinrichtungen mit Rohstoffen. Das satte Plus von 40,3 Prozent wurde laut Swisscanto von der starken Performance des Goldpreises getrieben. Die Anlageklasse mit der zweitbesten Performance waren Aktien aus der Schweiz mit 16,7 Prozent.

Den Blick nach vorne gerichtet gehen die Swisscanto-Experten davon aus, dass das Umfeld für Aktien «konstruktiv» bleibt. Die Konjunkturdaten zeigten sich seit einiger Zeit klar positiv, und gleichzeitig seien die Finanzkonditionen dank Leitzinssenkungen und tiefen Kreditprämien sehr locker, heisst es dazu. (sda/awp)