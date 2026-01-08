bedeckt, etwas Schnee
DE | FR
burger
Schweiz
Altersvorsorge

Pensionskassen erzielen 2025 Nettorendite von 5,3 Prozent

Pensionskassen erzielen 2025 Nettorendite von 5,3 Prozent

08.01.2026, 10:5108.01.2026, 10:51

Die Schweizer Pensionskassen haben 2025 im Schnitt eine Nettorendite von 5,3 Prozent erzielt. Damit konnten sie laut einer Studie von Swisscanto nicht an die starke Performance des Vorjahres anknüpfen.

ARCHIV --- ZUM DER VOM BUNDESRAT GEPLANTEN EINSCHRAENKUNG DES PENSIONSKASSEN-VORBEZUGS STELLEN WIR IHNEN FOLGENDE BILDER ZUR VERFUEGUNG --- Ein Rentnerpaar passiert den Sechselaeutenplatz vor der Medi ...
Die öffentlich-rechtlichen Kassen steigerten ihren Deckungsgrad auf 104,2 Prozent. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Mit der Performance von 5,3 Prozent kam die kumulierte Nettorendite im letzten Jahr um 3,3 Prozentpunkte über der Sollrendite zu liegen, wie die ZKB-Fondstochter Swisscanto am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2024 lag die Rendite indes noch bei 7,6 Prozent.

In Sachen Deckungsgrad verbesserte sich der kapitalgewichtete Wert der privatrechtlichen Kassen per Ende Dezember derweil auf 120,3 Prozent von zuvor durchschnittlich 115,1 Prozent. Die öffentlich-rechtlichen Kassen steigerten ihren Deckungsgrad auf 104,2 Prozent von 99,4 Prozent.

Die höchsten Renditen erzielten die Vorsorgeeinrichtungen mit Rohstoffen. Das satte Plus von 40,3 Prozent wurde laut Swisscanto von der starken Performance des Goldpreises getrieben. Die Anlageklasse mit der zweitbesten Performance waren Aktien aus der Schweiz mit 16,7 Prozent.

Den Blick nach vorne gerichtet gehen die Swisscanto-Experten davon aus, dass das Umfeld für Aktien «konstruktiv» bleibt. Die Konjunkturdaten zeigten sich seit einiger Zeit klar positiv, und gleichzeitig seien die Finanzkonditionen dank Leitzinssenkungen und tiefen Kreditprämien sehr locker, heisst es dazu. (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
1 / 15
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
Was du einkaufen möchtest.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bauarbeiter müssen um Frühpension ab 60 bangen
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Italienischer Botschafter: «Schwerste Bewährungsprobe in meiner Karriere»
Italien wurde schwer getroffen von der Brandkatastrophe in Crans-Montana. Botschafter Gian Lorenzo Cornado sagt, welcher Moment ihn am meisten bewegt hat – und weshalb er persönlich die Walliser Polizei angerufen hat.
Gian Lorenzo Cornado, Italien beklagt sechs Todesopfer. 14 zum Teil minderjährige Personen haben beim Brand in Crans-Montana schwere Verletzungen erlitten. Was bedeutet diese Tragödie für Sie als Botschafter?
Es ist die schwerste Bewährungsprobe in meiner Karriere, sowohl in professioneller als auch in menschlicher Hinsicht. Meine erste Aufgabe war es sicherzustellen, dass alle italienischen Staatsbürger medizinisch versorgt werden. Zudem kümmerte ich mich in Crans-Montana um die aus Italien angereisten Angehörigen. Ich habe mit ihnen die Gefühle von Schmerz, Bestürzung und Verzweiflung geteilt. Viele mussten erfahren, dass ihre Liebsten nicht mehr gerettet werden konnten.
Zur Story