Die Schweizer Ukraine-Politik: Eine Gratwanderung mit Absturzgefahr

In diesem Fall wird Joe Biden kaum anreisen. Das heisst nicht, dass die Konferenz sinnlos wäre. Alles, was zu einem Ende des Krieges beitragen könnte, ist wertvoll, und vielleicht kommt es zum unerwarteten Durchbruch. Aber es droht auch ein Déjà-Vu mit der «Wiederaufbaukonferenz» in Lugano vor zwei Jahren, an die sich kaum jemand erinnert .

Die heftige Reaktion lässt auf eine gewisse Verärgerung schliessen. Offenbar haben die Amerikaner das Gefühl, ihr Präsident werde von der Schweiz als eine Art «Lockvogel» missbraucht, um andere hochkarätige Gäste in die Innerschweiz zu lotsen. Denn trotz des signalisierten Interesses ist es alles andere als sicher, dass sie am Ende kommen werden.

Es ist zweifelhaft, dass dies gelingen wird. Am Dienstag vermeldete die NZZ, der amerikanische Präsident Joe Biden werde an der Konferenz teilnehmen . Das Dementi der US-Botschaft in Bern erfolgte rasch und ziemlich undiplomatisch. Der Präsident habe seine Teilnahme NICHT bestätigt, hiess es auf X. Anderweitige Gerüchte seien «rein spekulativ».

Nun sieht es so aus, als habe Selenskyj clever gepokert. Offensichtlich hat der Bundesrat genügend positive Signale erhalten, um sich auf die Durchführung der Konferenz festzulegen. Die Frage ist nur, wer am Ende kommen wird. Im Januar sprach Viola Amherd noch vollmundig von einem «Friedensgipfel» mit den Staats- und Regierungschefs.

Der Aggressor Russland wird nicht kommen. Das stand von Anfang an fest. Selenskyjs Ziel ist es, möglichst viele Länder auf seine Seite zu ziehen, vor allem aus dem Globalen Süden. Cassis betonte, es dürfe «keine rein westliche Konferenz» werden. Dabei sollte die Schweiz mit ihrem in weiten Teilen der Welt intakten Image als neutrale Vermittlerin helfen.

Noch aber ist vieles unklar, selbst das Datum. Die Konferenz solle «voraussichtlich» am 15. und 16. Juni stattfinden, hiess es am Mittwoch. Auch sonst gebe es «einige Unbekannte», räumten Bundespräsidentin Viola Amherd und Aussenminister Ignazio Cassis vor den Medien ein. Welche Staaten werden teilnehmen, und wen schicken sie?

Nun soll ein weiteres hinzukommen, mit enormer Symbolkraft. Im Juni will die Schweiz eine hochrangige Ukraine-Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock durchführen . Der Bundesrat hatte sich beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Januar in Bern dazu verpflichtet , um seinem gepeinigten Land zu helfen.

An der Ukraine-Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock sollen besonders Länder des Globalen Südens teilnehmen. Gleichzeitig will der Bundesrat den Wiederaufbau des Landes auf deren Kosten finanzieren.

24. Februar 2022: Die Invasion beginnt Am frühen Morgen greifen russische Truppen die Ukraine an. Präsident Wladimir Putin rechtfertigt die «besondere Militäroperation» gegen das Nachbarland in einer TV-Ansprache.

