Panzer der Schweizer Armee prallt in Brückengeländer – ein Verletzter

Ein Piranha-Schützenpanzer der Armee ist am Dienstagmorgen in Walenstadt SG in ein Brückengeländer geprallt. Dabei erlitt ein Insasse des Panzers ein Schleudertrauma und musste ins Spital gebracht werden. Wie es genau zum Unfall kam, wird von der Militärpolizei abgeklärt.

Armeesprecher Daniel Reist bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung von blick.ch.

Der Unfall geschah, als der vierachsige Piranha-Panzer auf der Hauptstrasse in Richtung Waffenplatz Walenstadt fuhr. Das Brückengeländer wurde beschädigt. Beim Verletzten handelt es sich um einen Angehörigen der Infanterie-Schule 11. (yam/sda)