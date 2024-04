Schuss löst sich aus Sturmgewehr – Armeeangehöriger stirbt bei Bremgarten AG

Militärpolizei beim Waffenplatz Bremgarten AG. bild: zvg

Traurige Nachricht aus Bremgarten AG: Am Dienstagvormittag ereignete sich bei einer Übung der Nachschub-Rekrutenschule 45 auf dem Waffenplatz Bremgarten ein Schiessunfall. Aus derzeit nicht geklärten Gründen löste sich in einem Militärfahrzeug ein Schuss aus einem Sturmgewehr und traf einen Armeeangehörigen am Kopf.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wo er am Vormittag verstorben ist.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 9 Uhr, wie die Armee mitteilt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Angehörigen der Nachschub-Rekrutenschule 45 in einer Ausbildungssequenz.

Die Angehörigen sind informiert und werden wie die Kameraden des Verstorbenen von lokalen und armeeigenen CARE-Teams betreut. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet.

Update folgt ...