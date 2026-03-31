Jahr für Jahr dasselbe Bild: Wer über Ostern in den Süden will, der muss Geduld haben. Bild: keystone

Und jährlich grüsst die Blechlawine! So lang waren die Osterstaus am Gotthard seit 1987

Der Stau vor dem Gotthard gehört zu Ostern wie das Eiersuchen. Seit 1987 ist die Blechlawine im Urnerland traurige Tradition – nur die Corona-Pandemie sorgte während zweier Jahre für eine unerwartete Entlastung.

Philipp Reich Folge mir

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Das Wetter im Tessin über die Osterfeiertage wird bombastisch: Sonnenschein und fast 20 Grad. Kein Prophet, wer voraussagt, dass sie am Gotthard von Mittwoch bis Karfreitag wieder Stossstange an Stossstange stehen werden. Und zwar kilometerlang! Denn wer über Ostern in den Süden will, der muss vor allem eines haben: viel Geduld. Vor dem Gotthard-Strassentunnel gehört der Stau nämlich meist genauso zu den Festtagen wie die Eiersuche oder das «Urbi et orbi» des Papstes.

Nachdem die allseits beliebte Reise ins Tessin wegen Corona 2020 und 2021 mehrheitlich ins Wasser gefallen war, herrschte an den Osterwochenenden in den letzten Jahren wieder der alte Hochbetrieb. Vor dem Gotthard bildeten sich Staus, die teils deutlich jenseits der 10-Kilometer-Marke lagen, die Wartezeit betrug oft mehrere Stunden.

Schneegestöber und Stau am Karfreitag 1998. Bild: KEYSTONE

Den Rekord im neuen Jahrtausend stellte das Jahr 2022 auf: 22 Kilometer war die Blechlawine am Nordportal am Karfreitag lang. Übertroffen wurde diese Staumarke gemäss dem Verkehrsinformationsdienst Viasuisse nur an Ostern 1998, als ein heftiger Wintereinbruch für chaotische Zustände am Gotthard und 25 Kilometer Stau sorgte. Im letzten Jahr wurden trotz schlechter Wetterprognosen für das Tessin immer noch 15 Kilometer gemessen.

Stauspitze an Karfreitag

In diesem Jahr fand die erste Reisewelle in Richtung Süden wie bereits in den Vorjahren am Wochenende vor Ostern statt: 12 Kilometer war die Blechlawine am Samstag lang. Grund dafür dürfte der Beginn der Frühlingsferien in neun deutschen Bundesländern sein. In der Schweiz starten die Ferien erst in den kommenden Tagen, dafür gleich in 29 Kantonen.

Während der aktuellen Woche wird erstmals am Mittwoch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Richtung Süden erwartet. Am Gründonnerstag sei bereits frühmorgens vor 8 Uhr mit Stau zu rechnen, teilt der TCS mit. Mit dem Höhepunkt der Blechlawine sei dann zwischen 16 und 20 Uhr zu rechnen, wobei sich der Stau vor dem Nordportal in Göschenen wahrscheinlich nur in der Nacht auf Freitag kurz auflösen werde.

Stau am Gotthard-Nordportal über Ostern (2018 bis 2025): BILD: VIASUISSE

Die grösste Reisewelle wird wie bereits im Vorjahr am Karfreitag erwartet. Mit Spitzenwerten ist insbesondere zwischen 8 Uhr morgens und 18 Uhr zu rechnen, erst danach ist mit einer Entspannung zu rechnen. Wer nach Italien reist, muss zusätzlich auch am Grenzübergang Chiasso mit Wartezeiten rechnen.

Der Rückreiseverkehr beginnt meist bereits am Ostersonntag. Ab Mittag müssen Reisende am Gotthard-Südportal Wartezeiten einplanen. Am Ostermontag nimmt der Verkehr ab 9 Uhr laufend zu und erreicht vom Nachmittag bis in den Abend seinen Höchststand.

Stau am Gotthard-Südportal über Ostern (2018 bis 2025): BILD: VIASUISSE.CH

Da die meisten Alpenpässe noch geschlossen sind, fallen sie als schnellere Alternative weg. Der TCS empfiehlt, ab einer Wartezeit von über einer Stunde vor dem Gotthardtunnel die Route über den San Bernardino (A13) als Alternative zu nutzen. Wer den Stau am Gotthardtunnel umgehen möchte, sollte die Reise bereits zwischen Sonntag und Mittwoch oder am Gründonnerstag in den frühen Morgenstunden antreten.

Nur während Corona kein Stau

Schon in der Vergangenheit waren Gründonnerstag und Karfreitag die mit Abstand staureichsten Tage am Gotthard, wie unsere aktuelle Staurecherche zeigt. In der Schweizer Mediendatenbank SMD haben wir sämtliche Staulängen am Gotthard seit 1987 aus Zeitungsartikeln und Presseberichten herausgesucht. Weiter zurückliegend war dies aufgrund fehlender Angaben nicht mehr möglich.

Einspurigkeit als Nadelöhr

Die Daten zeigen, dass sich bereits in den 1980er-Jahren, als das durchschnittliche Verkehrsaufkommen noch deutlich tiefer lag als heutzutage, die Blechlawinen zu Osterbeginn aufzustauen begannen. Der Grund ist schnell gefunden: Der nur einspurig befahrbare Tunnel kann lediglich eine bestimmte Fahrzeuganzahl schlucken – pro Stunde rund 1000 Autos und 150 Lastwagen. Schon 1987 wurde dieses Maximum am Karfreitag mit 27'134 Fahrzeugen beinahe ausgereizt.

Die Staulänge hängt aber nicht nur von der Anzahl der Fahrzeuge, sondern auch von weiteren Faktoren ab. Eine grosse Rolle spielt das Wetter. Unerwartete Wintereinbrüche vor dem Nordportal können den Stau schnell in die Länge ziehen, schlechte Wetterprognosen im Süden – so wie in diesem Jahr – können genau das Gegenteil bewirken. Auch Unfälle im Tunnel oder davor haben einen grossen Einfluss, genau wie der Ostertermin selbst. Je später die Festtage im Jahr liegen, desto grösser die Chance auf gutes Wetter im Süden, was sich wiederum auf das Verkehrsaufkommen auswirkt.

Der Blick auf die Statistiken zeigt aber vor allem eines: In den letzten 38 Jahren konnte nur die Pandemie den Osterstau aufhalten. Ansonsten war er – mal etwas länger, mal etwas kürzer – immer da.