Video: watson/flavia kälin, michael shepherd

Wir haben nachgefragt, wer Osterhasen im Februar kauft

Mehr «Videos»

Es ist Mitte Februar und in Italien finden gerade die Olympischen Winterspiele statt. Bei den Detailhändlern gibt es aber keine «Schokoladen-Odermatts» oder «VonAllmens» zu kaufen, stattdessen wurde bereits das gesamte Sortiment an Osterhasen aufgetürmt. Wir hatten zwar schon, wie es zunehmend passiert, einige sehr frühlingshafte Tage im Februar, aber Osterfeeling liegt noch nicht wirklich in der Luft. Auch die Tatsache, dass man bekanntlich nie genau weiss, wann Ostern eigentlich ist, mildert dies nicht wirklich.

Was steckt also hinter der Strategie der Detailhändler, solche saisonalen Produkte immer früher und früher anzubieten? Gibt es wirklich Kunden, die jetzt schon ihren Osterhasen ergattern oder kaufen wir dann im April einfach alle abgestandene Schokolade? Wir haben bei einigen Kunden nachgefragt.

(msh)

Video: watson/flavia kälin, michael shepherd

Mehr Videos:

Flavia ist zum ersten Mal am Luzerner Urknall – sie ist verwirrt, aber auch angetan Video: watson

Die beste Methode einen Osterhasen zu essen Video: watson/Michael Shepherd, Madeleine Sigrist