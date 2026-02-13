freundlich
Osterhasen im Februar: Wer so früh schon kauft

Wir haben nachgefragt, wer Osterhasen im Februar kauft

13.02.2026, 12:3113.02.2026, 12:31

Es ist Mitte Februar und in Italien finden gerade die Olympischen Winterspiele statt. Bei den Detailhändlern gibt es aber keine «Schokoladen-Odermatts» oder «VonAllmens» zu kaufen, stattdessen wurde bereits das gesamte Sortiment an Osterhasen aufgetürmt. Wir hatten zwar schon, wie es zunehmend passiert, einige sehr frühlingshafte Tage im Februar, aber Osterfeeling liegt noch nicht wirklich in der Luft. Auch die Tatsache, dass man bekanntlich nie genau weiss, wann Ostern eigentlich ist, mildert dies nicht wirklich.

Was steckt also hinter der Strategie der Detailhändler, solche saisonalen Produkte immer früher und früher anzubieten? Gibt es wirklich Kunden, die jetzt schon ihren Osterhasen ergattern oder kaufen wir dann im April einfach alle abgestandene Schokolade? Wir haben bei einigen Kunden nachgefragt.

(msh)

