Die wegen Steinschlags gesperrte Axenstrasse ist wieder offen

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Die Axenstrasse ist am Montagmorgen wieder für den Verkehr geöffnet worden. Es bestehe keine Gefahr, teilte Alert Swiss, die Warnapp des Bundes, nach einem Steinschlagalarm vom Sonntagabend mit.

Nach Angaben des Bundesamts für Strassen Astra vom Sonntagabend hatte sich um 18.40 Uhr im Gebiet Gumpisch Gestein gelöst. Dieses gelangte nicht bis auf die Strasse, löste aber einen Alarm aus, und die zur A4 gehörende Axenstrasse wurde automatisch gesperrt.

Weil am Abend wegen Nebels die Lage nicht näher beurteilt werden konnte, blieb die Strasse in der Nacht gesperrt. Am Montagmorgen konnten die Behörden Entwarnung geben.

Die Axenstrasse verbindet entlang des Vierwaldstättersees Brunnen SZ mit Flüelen UR. Sie ist ein Zubringer zur Gotthardautobahn. Das Gebiet Gumpisch ist als Steinschlaggebiet bekannt und wird deswegen überwacht. Es befindet sich zwischen Flüelen und Sisikon. (sda)