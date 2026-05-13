Am Mittwochmittag bildete sich bereits eine kilometerlange Blechkolonne vor dem Gotthard-Nordportal. Bild: Webcam

Der Gotthard-Stau hat begonnen – schon fast eine Stunde Wartezeit

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Schicke uns deinen Input 12:13 Los geht's mit dem Auffahrts-Stau vor dem Gotthard



#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Amsteg und Göschenen Überlastung, 5 km Stau, Zeitverlust von bis zu 50 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 13, 2026 Pünktlich zur erwarteten Zeit geht der Gotthard-Stau Richtung Süden los. Am Mittwochmittag wuchs er rasch auf fünf Kilometer Länge an, wie der TCS meldet. Das bedeutet eine Wartezeit von rund 50 Minuten.

Noch mehr Stau an Pfingsten

Nach Ostern droht am Gotthard zu Auffahrt die nächste Blechlawine. Der Touring Club Schweiz (TCS) rechnet bereits am Mittwoch mit bis zu 10 Kilometern Stau in Richtung Süden. Am Sonntag dürfte es schliesslich zum Rückreiseverkehr in Richtung Norden kommen, der TCS rechnet hier mit bis zu 16 Kilometern. Wie du den Stau umgehst, erfährst du hier.

Bereits an Ostern gab es am Gotthard-Nordportal knapp 21 Kilometer Stau. Von einem Rekord war dieser Wert jedoch weit entfernt. Etwa eine Woche nach Auffahrt dürfte der Stau am Gotthard erneut ins Zentrum des Interesses rücken, denn dann ist Pfingsten. Für Freitag und Samstag rechnet der TCS dann mit 12 beziehungsweise 20 Kilometer Stau in Richtung Süden.

Immerhin: Der Rückreiseverkehr an Pfingsten verteilt sich erfahrungsgemäss über die ganze folgende Woche. Am Montag und Dienstag dürfte das Verkehrsaufkommen laut TCS zwar erhöht sein. Zu Blechlawinen von bis zu zehn Kilometern dürfte es dann aber nicht mehr kommen. (leo)