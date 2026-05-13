#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Amsteg und Göschenen Überlastung, 5 km Stau, Zeitverlust von bis zu 50 Minuten— TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 13, 2026
Der Gotthard-Stau hat begonnen – schon fast eine Stunde Wartezeit
Los geht's mit dem Auffahrts-Stau vor dem Gotthard
Noch mehr Stau an Pfingsten
Nach Ostern droht am Gotthard zu Auffahrt die nächste Blechlawine. Der Touring Club Schweiz (TCS) rechnet bereits am Mittwoch mit bis zu 10 Kilometern Stau in Richtung Süden. Am Sonntag dürfte es schliesslich zum Rückreiseverkehr in Richtung Norden kommen, der TCS rechnet hier mit bis zu 16 Kilometern. Wie du den Stau umgehst, erfährst du hier.
Bereits an Ostern gab es am Gotthard-Nordportal knapp 21 Kilometer Stau. Von einem Rekord war dieser Wert jedoch weit entfernt. Etwa eine Woche nach Auffahrt dürfte der Stau am Gotthard erneut ins Zentrum des Interesses rücken, denn dann ist Pfingsten. Für Freitag und Samstag rechnet der TCS dann mit 12 beziehungsweise 20 Kilometer Stau in Richtung Süden.
Immerhin: Der Rückreiseverkehr an Pfingsten verteilt sich erfahrungsgemäss über die ganze folgende Woche. Am Montag und Dienstag dürfte das Verkehrsaufkommen laut TCS zwar erhöht sein. Zu Blechlawinen von bis zu zehn Kilometern dürfte es dann aber nicht mehr kommen. (leo)