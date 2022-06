Autos stauen sich auf beiden Seiten des Gotthard-Strassentunnels

Der Gotthard-Strassentunnel hat den Autofahrenden einmal mehr viel Geduld abverlangt. Sowohl in Fahrtrichtung Süd wie auch Richtung Norden stauten sich auf der Autobahn A2 am Samstag die Autos.

Zwischen Quinto und dem Gotthardtunnel wuchs die stehende Autokolonne im Tessin bis am Samstagmittag auf vorerst sechs Kilometer, wie der Verkehrsdienst des Touring-Clubs der Schweiz (TCS) bekannt gab. Dies bedeutete für die Reisenden einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde.

Auch Richtung Süden standen die Autos vor dem Tunnel Stossstange an Stossstange. Der Stau wuchs bis am Mittag auf vier Kilometer Länge, was bis zu 40 Minuten Wartezeit entsprach. Weiter südlich kam es vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda ebenfalls zu einem Stau.

Als Umfahrung für den Gotthard wurde die San-Bernardino-Route empfohlen. Allerdings herrschte auch auf der A13 starker Verkehr, der teilweise zu Behinderungen führte. (sda)