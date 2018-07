Schweiz

Über elf Kilometer Stau vor Gotthard-Nordportal



Reisewelle in den Süden: Über elf Kilometer Stau vor Gotthard-Nordportal

Erneute Reisewelle auf der Strasse in den Süden: Nördlich des Gotthardtunnels auf der Autobahn A2 in Uri stauten sich die Fahrzeuge am frühen Samstagmorgen auf elf Kilometern.

Die Fahrzeuge standen gegen sechs Uhr bereits zwischen Erstfeld und Göschenen im Stau. Die Wartezeit betrug laut Angaben des Verkehrsdienstes TCS knapp zwei Stunden. Der Stau dürfte im Verlauf des Morgens weiter anwachsen und bis am Samstagabend anhalten. Der TCS empfahl als Alternativroute die A13 via San Bernardino.

Auch an diesem Wochenende treten viele Urlauber ihre Reise ins Tessin, nach Italien oder in den übrigen Süden an. Am Samstag begannen auch in den letzten Gemeinden des Kantons Aargau sowie in den nördlichen Provinzen der Niederlande die Sommerferien. (leo/sda)

