Die Arbeiten am Lehnenviadukt starten im März und dauern voraussichtlich bis Dezember 2027. Bild: KEYSTONE

Lehnenviadukt der A2 in Beckenried wird instandgesetzt – es kommt zu Einschränkungen

Der vor rund 45 Jahren erbaute Lehnenviadukt der A2 zwischen Beckenried und dem Seelisbergtunnel wird instandgesetzt. Die Arbeiten starten im März und dauern voraussichtlich bis Dezember 2027. Die Kosten belaufen sich auf rund 33 Millionen Franken.

Während der Bauzeit ist jeweils eine Brücke in eine Fahrtrichtung gesperrt. Das heisst, auf der offenen Brücke herrscht Gegenverkehr, wie das Bundesamt für Strassen am Donnerstag mitteilte.

Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens in den Sommerferien wird die Baustelle 2026 und 2027 jeweils an fünf Wochenenden für den Verkehr geöffnet und es stehen beide Fahrspuren zur Verfügung.

Die Bauarbeiten erfordern zudem temporäre Teilsperrungen des Anschlusses Beckenried. Es kann auch zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr kommen.

Die Ausgaben für die Sanierung werden vollständig durch den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) gedeckt. Die Haupteinnahmequellen des NAF sind der Mineralölsteuerzuschlag, der als Bestandteil des Treibstoffpreises direkt beim Tanken bezahlt wird, die Automobilsteuer sowie die Autobahnvignette. Der NAF ist damit voll nutzerfinanziert. (sda)