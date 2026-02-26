WEF-Chef Brende tritt zurück. Bild: EPA EFE

Nach Epstein-Enthüllungen: WEF-Chef Brende tritt zurück

Der CEO des Weltwirtschaftsforums Børge Brende hat am Donnerstag seinen Rücktritt verkündet. Kürzlich war bekanntgeworden, dass er Kontakt zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte. Jetzt übernimmt Alois Zwinggi gemäss dem WEF vorläufig die Geschäfte.

WEF-Chef Børge Brende tritt nach den Enthüllungen rund um die Epstein-Files zurück. Ad interim übernimmt Alois Zwinggi das Amt, bis eine Nachfolge geregelt ist, heisst es in einer Mitteilung des WEF.

Übernimmt als Interims-Präsident: Alois Zwinggi. Bild: keystone

Eine zuvor vom WEF eingeleitete Überprüfung durch externe Anwälte sei zum Schluss gekommen, dass keine weiteren Kontakte zu Epstein bestanden hätten, als Brende bereits selbst offengelegt hatte.

Der CEO erklärte Anfang Februar, er habe 2018 während eines Besuchs in New York eine Einladung erhalten, «sich ihm zu einem Abendessen mit einer Person anzuschliessen, die als US-amerikanischer Investor, Jeffrey Epstein, vorgestellt wurde.»

An diesem Treffen hätten auch andere Führungspersönlichkeiten teilgenommen. Später habe er an zwei ähnlichen Abendessen mit Epstein teilgenommen, gemeinsam mit weiteren Diplomaten und Wirtschaftsvertretern. Diese Abendessen sowie einige E-Mails und SMS hätten «den gesamten Umfang des Kontakts dargestellt», betonte Brende damals. Er habe keinerlei Kenntnis von Epsteins Vergangenheit und kriminellen Aktivitäten gehabt.

Dies wurde ihm nun aber zum Verhängnis. Brende selber sagt: «Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, als Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums zurückzutreten.» Er sei dankbar für die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und glaube, dass «nun der richtige Zeitpunkt für das Forum ist, seine wichtige Arbeit ohne Ablenkung fortzusetzen.»

Übergangs-CEO wollte eigentlich in den Ruhestand

Für Brende übernimmt nun Zwinggi. Der Schweizer wollte eigentlich bereits in diesem Jahr von seinem Posten zurücktreten - wird er 2026 doch pensioniert. Bereits im Januar gab er aber bekannt, aufgrund der Swissness zu verlängern.

Der Vorstand wolle nun den Führungswechsel überwachen, einschliesslich des Plans, einen ordnungsgemässen Prozess zur Bestimmung eines dauerhaften Nachfolgers voranzutreiben, heisst es in der Mitteilung.