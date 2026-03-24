Geblitzt: In einer Tempo-30-Zone an der Hönggerstrasse in Zürich. Bild: KEYSTONE

Das sind die lukrativsten Blitzer der Stadt Zürich

In der Stadt Zürich stehen zwar nicht mehr so viele Blitzer wie früher, doch sind die rund 90 «Kästen» deutlich lukrativer geworden. Jedes Jahr nimmt die Stadt mit Temposünderinnen und -sündern einen zweistelligen Millionenbetrag ein.

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6,7 Millionen Franken. So viel nehmen allein die zehn lukrativsten Blitzer der Stadt Zürich im Durchschnitt pro Jahr ein. Dies zeigt eine detaillierte Auswertung aller Geschwindigkeitsübertretungen in der Stadt Zürich des «Tages-Anzeigers».

Hier steht die Top-10

Die Auswertung berücksichtigt alle Geschwindigkeitsübertretungen zwischen 2022 und 2024. Ausgeschlossen sind die Missachtungen von Rotlichtern. Allein bei den Top 10 hat die Stadtpolizei 329'209 Übertretungen erfasst und damit rund 6,7 Millionen Franken eingenommen.

Über 2,5 Millionen Franken hat allein der lukrativste Blitzer bei der Brandschenkestrasse abgeworfen. Dieser steht in einer Tempo-30-Zone, nachdem eine Tempo-50-Zone aufgehoben wurde. Die durchschnittliche Busse liegt bei rund 70 Franken, doch viele der Autofahrerinnen und Autofahrer zahlen Bussen bis 120 Franken, weil sie einfach mit 50 Kilometer pro Stunde weiterfahren.

Aber nicht alle Blitzer sind gleich, einige machen ihr Geld nicht mit hohen Bussen, sondern der schieren Masse.

Tempo 30 und Verkehrsdichte

Auf Platz 2 liegt der Kasten auf der Überlandstrasse. Diese ist fest in einer 50er-Zone installiert. Fahrerinnen und Fahrer, die oft über die Überlandstrasse pendeln, wissen also, wo der Blitzer steht – trotzdem kommt es zu rund 41 Übertretungen pro Tag. Während in den Tempo-30-Zonen fast durchs Band zu schnell gefahren wird, sind die Blitzer auf den breiten, mehrspurigen Strassen vor allem auf eines aus – die Masse.

Die durchschnittliche Höhe einer Busse bei der Überlandstrasse liegt bei 50 Franken, also rund 20 Franken tiefer als bei Platz 1 in der Tempo-30-Zone. Doch kommt es auch durchschnittlich zu mehr Überschreitungen. Über 2000 Lenkerinnen und Lenker mehr blitzt es hier pro Jahr. Gleiches gilt für die Bucheggstrasse. Die Zulaufstrasse zur Hardbrücke verleitet zusätzlich zum Schnellfahren, da es leicht bergab geht.

Weniger Einnahmen und weniger Blitzer

Dennoch: Das Geschäft mit den Blitzern ist rückläufig, die Anzahl der Bussen sinkt. Dies ist sicher bei den stationären Anlagen auch auf einen Gewöhnungseffekt zurückzuführen – die Menschen wissen, wo die Kästen stehen. Dies führt dazu, dass die jährlichen Einnahmen in den Jahren 2022 bis 2024 von rund 17,6 auf 15,4 Millionen Franken gesunken sind, wie der «Tages-Anzeiger» berechnet hat.

Die Stadt stellt inzwischen deutlich weniger häufig Radaranlagen auf, doch viel gezielter und häufiger in Tempo-30-Zonen, wo viel öfter zu schnell gefahren wird, wie eine Untersuchung der Beratungsstelle für Unfallverhütung zeigt. Jede zweite Person fährt in den 30er-Zonen zu schnell, während es in den Tempo-50-Zonen «lediglich» jede dritte Person ist.

Aber nicht nur die Anzahl geahndeter Übertretungen ist rückläufig, sondern auch der gesamthafte Verkehr in der Stadt Zürich. (can)