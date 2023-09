Rund 14 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

Stau bei Göschenen am Samstagnachmittag. bild: webcam, gotthard-traffic

Der Beginn der Herbstferien in zahlreichen Kantonen hat am Samstag einen langen Stau vor dem Nordportal des Gotthard-Tunnels nach sich gezogen. Kurz nach dem Mittag stauten sich die Fahrzeuge zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR auf einer Länge von 14 Kilometern.

Automobilistinnen und Automobilisten brauchten damit fast zweieinhalb Stunden länger für den Abschnitt der A2 als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf X (vormals Twitter) schrieb.

In elf Kantonen begannen am Samstag die Schulferien, in einigen Berner Gemeinden hatten Kinder und Jugendliche zudem schon in der vergangenen Woche schulfrei. In neun weiteren Kantonen steht der Ferienbeginn am kommenden Wochenende an. Entsprechend ist auch dann wieder mit Stau am Gotthard zu rechnen. (sda)