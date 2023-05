Nationalrat genehmigt Milliarden für Nationalstrassen

Ukraine: «Sind nicht direkt beteiligt» ++ Dänemark will 20 Mrd in Verteidigung investieren

Deutlich spürbar: Erdbeben mit Stärke von 3,2 bei Zinal VS

Bei Zinal VS hat am Montagabend die Erde mit einer Stärke von rund 3.2 auf der Richterskala gebebt. Dieses Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, teilte der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) in einer ersten automatisierten Meldung mit.