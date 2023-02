Darfst du mit dem Autobillett bald schwerere Fahrzeuge fahren? Bundesrat zeigt sich offen

Dies gab sie in der am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Interpellation von Jacques Nicolet (SVP/VD) bekannt. Wegen Sicherheitselementen am Fahrzeug sowie bestimmten Technologien nehme das Fahrzeuggewicht auf Kosten seiner Nutzlast deutlich zu, machte Nicolet geltend. Das sei ein Nachteil für Transportfahrzeuge.

Lesbisches Paar aus Bar in Baden geworfen – so verteidigt sich der Wirt

Tötungsdelikt in Sissach BL: Polizei nimmt Verdächtigen fest

In Sissach BL ist am Dienstagabend ein 63-jähriger Mann getötet worden. Die Baselbieter Polizei nahm am gleichen Abend eine der Tat dringend verdächtigte Person fest. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 57-jährigen Mann, wie die Baselbieter Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte