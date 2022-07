Eine kleine Kulturgeschichte der coolsten Klappscheinwerfer der Autogeschichte

Klappscheinwerfer – erinnert ihr euch? Hach, Klappscheinwerfer waren THE SHIT. Aufgrund moderner Sicherheitsauflagen wird es sie wohl nie wieder geben. Schade, denn anno dazumal wusste jedes Kind: Hatte ein Auto Klappscheinwerfer, ist es ein sauschnelles Ding!

Doch diese nach oben aufklappbaren Dinger, die vorzugsweise bei schnittigen Sportwagen Verwendung fanden, waren nur eine Ausprägung einer sehr heterogenen Gattung ‹versteckter› Autoscheinwerfer. «Hideaway headlights» hiess so was mitunter. «Peek-a-boo headlamps». Scheinwerfer, die einzig und alleine aus Styling-Gründen mittels ausgeklügelter Mechanik versteckt wurden. Bei diesem DeSoto Deluxe Coupé aus dem Jahr 1942, etwa ...

... Wieso sind die Scheinwerfer aufklappbar? Die einzig korrekte Antwort lautet: Because you can.

Nun, moderne Sicherheits-Gesetzvorgaben haben versteckte Scheinwerfer den Garaus gemacht. Wir Fussgänger überall auf der Welt dürfen dankbar sein. Trotzdem darf man diesem Designelement etwas nachtrauern, denn ... ach schaut mal die folgenden Gifs durch! Thank me later.

1936 Cord 810 gif: youtube

1942 DeSoto DeLuxe Coupe gif: youtube

Der DeSoto hat nicht nur supercoole Klappscheinwerfer, sondern auch noch einen Zigaretten-Dispenser im Lenkrad:

Aber bleiben wir beim Thema:

1948 Davis D2 Divan gif: youtube

1951 GM Le Sabre gif: youtube

1952 Siata 208 CS gif: youtube

1962 Chevrolet Corvair Monza GT Bild: youtube

1962 Chevrolet Mako Shark gif: youtube

1963 Chevrolet Corvette gif: youtube

1965 Buick Riviera gif: youtube

1966 Oldsmobile Toronado gif: youtube

1966 Dodge Charger gif: youtube

1966 Lamborghini Miura gif: youtube

1966 Buick Riviera gif: youtube

1968 Oldsmobile Toronado gif: youtube

1967 Toyota 2000GT gif: youtube

1967 Lotus Elan +2 gif: youtube

1968 Ferrari Daytona gif: youtube

1968 Buick Riviera gif: youtube

1969 Lincoln Continental Mark III Bild: youtube

1970 Alfa Romeo Montreal gif: youtube

1970 Lamborghini Jarama gif: youtube

1976 Ferrari 400 GT gif: youtube

1976 Aston Martin Lagona Bild: youtube

1977 Porsche 928 gif: youtube

1984 Chevrolet Corvette C4 gif: youtube

1989 Vector W8 gif: youtube

1991 Cizeta-Moroder V16T gif: youtube