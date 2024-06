Gotthardtunnel wegen Unterhaltsarbeiten acht Nächte im Juni zu

Er blockierte an Pfingsten den Gotthard: «Es war schockierend»

Der Personenverkehr werde während der Sperrzeiten über die Gotthardpassstrasse umgeleitet, teilte die Urner Baudirektion am Donnerstag mit. Die schweren Güterfahrzeuge mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen werden jeweils ab 19.30 Uhr im Norden und Süden angehalten. Die Sperrung dauert des Tunnels von 20 bis 5 Uhr. (hkl/sda)

Wegen Unterhaltsarbeiten bleibt der Gotthardstrassentunnel während insgesamt acht Nähten im Juni in beide Richtungen für jeglichen Verkehr gesperrt. Die erste Schliessung ist in den Nächten vom 17. bis 21 Juni vorgesehen, die zweite Schliessung vom 24. bis 28. Juni.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nadal verzichtet auf Wimbledon +++ Schweiz wohl mit Wawrinka und Golubic in Paris

Stephan Lichtsteiner: «Es zahlt sich aus, in dieser Grössenordnung zu denken»

Asylunterkunft in Altdorf UR brennt – Bevölkerung soll Fenster und Türen schliessen

Er blockierte an Pfingsten den Gotthard: «Es war schockierend»

«Wir hatten einfach ein Riesenpech» – so verteidigt SVP-Graber die Bundeshaus-Schleglete

Darum ist das Wetter in der Schweiz so unbeständig

28 Fails für mehr Sommer in unseren Herzen

Zurich Pride: Das komplette Programm fürs bunte Wochenende

Juni ist der offizielle Pride-Monat. LGBTQI+ und damit die sexuelle Vielfalt werden auch in der Schweiz gefeiert, insbesondere am kommenden Wochenende. Unter dem diesjährigen Motto – «Frei in jeder Beziehung – seit dreissig Jahren» – feiert die Zurich Pride ihr 30-jähriges Jubiläum.