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Durchgangsverkehr im Basler St. Johann-Quartier wird reduziert

Durchgangsverkehr im Basler St. Johann-Quartier wird reduziert

23.03.2026, 14:3023.03.2026, 14:30

Künftig dürfen Autos nicht mehr von der Kannenfeldstrasse geradeaus in die Mülhauserstrasse im Basler St. Johann-Quartier fahren. Damit soll die dortige Velostrasse vom Durchgangsverkehr entlastet werden, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Montag mitteilte.

Künftig dürfen Autos nicht mehr von der Kannenfeldstrasse geradeaus in die Mülhauserstrasse im Basler St. Johann-Quartier fahren.
Künftig dürfen Autos nicht mehr von der Kannenfeldstrasse geradeaus in die Mülhauserstrasse im Basler St. Johann-Quartier fahren.Kanton Basel-Stadt

Verschiedene Anwohnerinnen und Anwohner hätten sich beim Kanton gemeldet und um Massnahmen gegen den starken Durchgangsverkehr gebeten. Gerade zu den Hauptverkehrszeiten seien auf der Velostrasse viele Autos unterwegs – viele von ihnen in Richtung Autobahn, heisst es im Communiqué.

Dies beeinträchtige die Sicherheit der Velofahrerinnen und Velofahrer. Gerade diese müsste in einer Velostrasse hoch sein. Die Mülhauserstrasse gilt seit 2016 als solche und war eine der ersten in Basel.

Weiterhin möglich ist die Einfahrt in die Mülhauserstrasse von der Metzerstrasse her. Velos steht neu bereits ab der Kannenfeldstrasse ein Fahrradstreifen zur Verfügung, wie das BVD weiter bekanntgab.

Der Kanton hat diese Massnahmen bereits im vergangenen Mai im Kantonsblatt publiziert. Gegen die Verkehrsanordnung ging kein Rekurs ein, so dass sie rechtskräftig ist, wie es weiter heisst. (sda)

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