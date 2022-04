Bachelorette

Diese 16 makellosen Supermänner wollen Yuliyas Romeo werden

Ab dem 25. April heisst es wieder: «Ich habe heute leider keine Rose für dich.» Selbstverständlich werden wir auch die neue Staffel «Bachelorette» emotional, subjektiv, süffig und süffisant begleiten.

Andrei

Alter: 25

Kommt aus: Zürich

Das Schicksal scheint Andreis Weg ein paar schwere Krümmungen zugefügt zu haben. Oder wieso wurde der Zürcher vom leidenschaftlichen Zirkusartisten und Zirkusartisten-Trainer zum Hairstylisten? Was ist geschehen? War es etwa seine «manchmal etwas komplizierte Art»? Steckt eine Frau dahinter? Oder ein Unfall? Gewiss werden wir das in vollster Ausführlichkeit mitbekommen, schliesslich ist Andrei eine «Rampensau» und geniesst die Selbstdarstellung.



Angelo

Alter: 28

Kommt aus: Aargau

Angelo will eine Familie gründen. Und genau dazu sucht der Möchtegern-Mehrfach-Papa nun eine Frau, die er auch gerne romantisch überraschen möchte. Wenn neben all den Kindern denn noch Zeit für die Romantik bleibt. Etwas lief in Angelos Vergangenheit schief, trotzdem ist er ein «Sunnyboy» geblieben. Auch das werden wir alles erfahren, ob wir wollen oder nicht.

Dino

Alter: 27

Kommt aus: Baselland

Dinos Heimat, das Baselbiet, ist für blühende Kirschbäume, Kirschen und Kirsch berühmt. Vielleicht wird Hundebesitzer und Spaziergänger Dino Yuliya ja beim Aussteigen aus der Kandidaten-Limousine mit einer Flasche Selbstgebranntem überraschen? Er sucht eine Frau, die seine Freiheit respektiert, aber wahrscheinlich trotzdem total treu bleibt.

Gian

Alter: 29

Kommt aus: Basel-Stadt

Kampagnenleiter können vor allem eins: Reden, reden, nochmals reden und überzeugen. Gians aktuelle Kampagne ist: er selbst! Der ungeduldige Freestyle-Rapper und Basketballer muss also die Bachelorette von sich selbst überzeugen. Ob ihm das gelingt? Seine Traumfrau ist liebevoll und akzeptiert ihn so, wie er ist.

Giuliano

Alter: 22

Kommt aus: Luzern

Der ganz knapp nicht zwei Meter grosse Zweimeter-Mann (es fehlen ihm zwei Zentimeter) ist Barkeeper, Ex-Tschütteler (FC Luzern!), Tattoo-Träger und Rapper. Kurz: ein Alleskönner. Er sucht eine coole und entspannte Frau. Sportlich ist sicher auch von Vorteil. Und tätowiert. Und trinkfest.

Gökhan

Alter: 35

Kommt aus: Aargau

Mit Hobby-Stand-up-Comedians ist es so eine Sache: Oft haben sie nur einen Fan. Sich selbst. Hoffen wir, dass uns Gökhans diesbezügliche Qualitäten breiter zu überzeugen wissen. Er ist ausserdem ein spontaner Frischluftfreak und träumt von einer tierlieben, sportlichen und weltoffenen Partnerin.

Heinz

Alter: 32

Kommt aus: Zug

Heinz hat bereits eine vierjährige Tochter und wünscht sich dringend ein herziges Geschwisterchen für sie. Er ist ruhig, schlagfertig und aufgestellt, was sich alles nicht widersprechen muss, und golft wie ein Profi, weil er in sehr jungen Jahren nämlich mal ein Profigolfer war. Damals wurde Amerika zu seiner Zweitheimat. Der Mann sollte also einiges zu erzählen haben. «Bodenständigkeit, Authentizität und Natürlichkeit» wünscht er sich von einer Frau. Also ungeschminkt in Birkenstock-Sandalen. Ob er das ausgerechnet in der «Bachelorette» findet?

Luca

Alter: 24

Kommt aus: Aargau

Ein Koch! Köche sind super! Köche sind überhaupt die allerbeste Berufsgruppe, weil sie auch privat die Lebensqualität ganz gehörig verbessern. Jedenfalls ein guter Koch. Und dann besitzt Luca obendrein auch noch Humor, Selbstironie und einen Hund. Ein guter Mann.

Marcel

Alter: 24

Kommt aus: Deutschland

Ein Personal Trainer! Wir dachten schon, es kommt mal keiner. Marcel ist der Spaltpilz. Der Mann, der Krawall ins Turtel-Camp bringen soll. Sonst würde es in der Ankündigung nicht heissen, dass er «aufgrund seines polarisierenden, selbstbewussten und hochmütigen Charakters» auffällt. Entweder vermag ihn die Liebe zu zähmen und zu einem umgänglicheren Menschen zu machen oder er geht halt wieder allein nachhause. Aus anderen Reality-Formaten ist er bereits, ähm, in Erinnerung geblieben.

Matthias

Alter: 22

Kommt aus: Aargau

Der Jüngste ist auch noch Student. Wie herzig ist das denn! Wahrscheinlich ist der leidenschaftliche Freizeit-Saxophonist in seinem Biologie-Studium ein emotionaler Umweltschützer und träumt heimlich von einer Frau wie Greta Thunberg. Aber was macht er dann in der «Bachelorette»???

Patrick

Alter: 32

Kommt aus: St.Gallen

Was muss man sich unter einem «ehrgeizigen Elektriker» vorstellen? Einen Mann unter Strom? Er schaut gerne zu tief in Augen, Frauenaugen natürlich, und ist eine unnachgiebige Kämpfernatur, was sich auch in seiner sportlichen Freizeitgestaltung bemerkbar macht. Etwas wirklich Interessantes erfahren wir über ihn noch nicht. Mit der Betonung auf «noch».

Peter

Alter: 24

Kommt aus: Baselland

Huch, noch ein Baselbieter! Also noch mehr Kirsch für Yuliya? Und noch ein Fitnesstrainer! Also das Gleiche wie ein Personal Trainer, bloss nicht persönlich. Der Ex-Handball-Profi freut sich u.a. auf eine «verrückte» Frau.

Salvatore

Alter: 28

Kommt aus: Deutschland

Salvatore war schon oft im Fernsehen und in Sizilien. Auf Sizilien lebt nämlich seine Familie, im Fernsehen leben seine Träume von der einzig Richtigen. Oder von der eigenen Prominenz. Er ist «eitel und denkt nicht immer nach, bevor er spricht». Genau das braucht’s in der Reality. In der sizilianischen Realität aber wohl eher nicht.

Thiemo

Alter: 26

Kommt aus: Bern

Der modelnde Bauarbeiter (ob es von ihm einen Kalender gibt?) ist trotz seiner jungen Jahre Vater von zwei Töchtern. Ihnen gehört seine Freizeit. Und dem Zeichnen. Ob da noch Zeit für eine «sportliche, unabhängige und humorvolle» Frau bleibt?

Urs

Alter: 25

Kommt aus: Bern

Dass man einen Dachdecker «oft im Freien antrifft» liegt irgendwie nahe, das hätte man uns jetzt nicht noch extra zu sagen brauchen. Aber auch sonst scheint Urs keine gemütliche Sofa-Kartoffel zu sein, mit der man netflixen kann, er wandert lieber ständig in den Bergen herum. Und es braucht einen «Wow-Effekt», damit ihm eine Frau gefällt. Ob er selbigen auch in einer Frau auslösen kann?

Yuri

Alter: 27

Kommt aus: Graubünden

Kickboxen …, Kraftsport … wie oft hatten wir das schon unter den «Bachelorette»-Kandidaten! Kann nicht mal einer Ballett machen? Please? Wenigstens hat der hyperaktive Bündner daneben noch ein kreatives Hobby, er zeichnet nämlich Anime-Comics. Wir unterstützen das.

Das ist übrigens die neue Bachelorette Yuliya Benza: 202 Bachelorette Die neue Schweizer Bachelorette heisst Yuliya Benza – und kommt aus der Ukraine

