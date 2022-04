Bachelorette

Die neue Schweizer Bachelorette heisst Yuliya Benza – und kommt aus der Ukraine

Am 25. April startet auf 3+ die achte Staffel von «Die Bachelorette». Der Schweizer Privatsender hat nun weitere Details zur Sendung verraten – und die neue Rosenkavalierin vorgestellt. Sie heisst Yuliya Benza und kommt aus der Ukraine.

Yuliya Benza ist die neue Schweizer Bachelorette. Bild: 3+

Beruflich hat es die 28-Jährige bereits früh in den Beauty-Bereich gezogen. Hier hat sie sich mit 21 Jahren mit ihrer eigenen Make-Up-Artist-Akademie selbsständig gemacht. Ihre Studentinnen und Studenten konnten bereits mehrere Preise gewinnen. «Jetzt fehlt der leidenschaftlichen Bachelorette zu ihrem Glück nur noch der passende Mann», schreibt 3+ in einer Medienmitteilung. Also kriegt sie in der Schweizer Version der Bachelorette-Sendung ihre Chance dazu.

Sie wird am 25. April mit Rosen um sich werfen, um ihren Traummann zu finden. Bild: 3+

Die gebürtige Ukrainerin geht viel Wandern, treibt Fitness und tanzt gerne zu lateinamerikanischen Tunes. Sich selbst definiert sie sich als ehrgeizige, loyale, mutige und ehrliche Person. Auch etwas Tollpatschigkeit gesteht sie sich selber ein. Nun sucht sie ihr Gegenstück. Ihr Traummann sollte bereits wissen, was er will und ein gepflegtes Äusseres ist der neuen Bachelorette ebenfalls wichtig.

Welche Männer ab 25. April um Yuliya und ihre Rosen kämpfen, verrät 3+ zu einem späteren Zeitpunkt. Die Rosen werden «vor traumhafter Kulisse in Thailand» verteilt.

(leo)