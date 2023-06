Jetzt steht fest: Die UBS übernimmt die CS offiziell am 12. Juni

Nun steht der Zeitpunkt der Grossbanken-Übernahme fest: Der Abschluss des Kaufs der Credit Suisse durch die UBS wird in einer Woche, am 12. Juni, vollzogen. Dies teilte die UBS am Montag mit.

Die UBS schluckt die Credit Suisse am nächsten Montag. Bild: keystone

Zu diesem Zeitpunkt werde die Credit Suisse Group AG in der UBS Group AG aufgehen, hiess es in einer Mitteilung vom Montag. Der Vollzug steht wie bekannt unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die US-Börsenaufsicht SEC. Diese müsse die «Registrierungserklärung, welche die auszugebenden Aktien abdeckt», für wirksam erklären. Dafür müsse die UBS die übrigen Vollzugsbedingungen als erfüllt ansehen oder auf deren Einhaltung verzichten, hiess es.

Bei Vollzug der Transaktion würden die Aktien der Credit Suisse und die American Depositary Shares (ADS) von der Schweizer Börse SIX und der New York Stock Exchange (NYSE) dekotiert. Verpflichtungen der CS aus ihren ausstehenden Schuldverschreibungen werden zu Verpflichtungen der UBS. (awp/sda)