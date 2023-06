Ex-CS-Präsident steht hinter seinen Entscheiden – doch die Dougan-Boni sieht er skeptisch

Beim Bonus an CEO Brady Dougan von 70 Millionen Franken hätte man aber auf die Bremse stehen müssen, sagte Kielholz. Eine grundsätzliche Deckelung von Boni sei in der Schweiz aber nicht praktikabel. «Die Leute gehen dahin, wo sie mehr verdienen.»

Die SVP sah den Grund der CS-Krise in einer «Misswirtschaft und einem FDP-Filz», wie sie mitgeteilt hatte. Kielholz habe kein Mitglied der FDP auf entscheidender Funktion gefunden, sagte er im am Montag publizierten Interview.

Unter ihr wurde der Direktor Markus Mader abgesetzt, jetzt geht sie selbst: Barbara Schmid-Federer tritt per sofort als Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK zurück: «Aus gesundheitlichen Gründen und im Sinne der Institution.» Im Interview spart die 57-Jährige aber nicht mit Kritik an der Gegenseite.

Im Dezember beschloss der Rotkreuzrat, also der «Verwaltungsrat» des Roten Kreuzes, unter Ihrer Leitung mit 6 zu 4 Stimmen, sich von Direktor Markus Mader zu trennen. Sie gerieten in einen medialen Sturm der Entrüstung, befeuert von aktiven und früheren Rotkreuz-Grössen. Hat Sie diese Heftigkeit überrascht?

Barbara Schmid-Federer: Es hat mich vor allem enttäuscht. Der Rotkreuzrat hat einen seit Jahren im Raum stehenden und breit abgestützten Personalentscheid im Sinne der Organisation getroffen und damit seine Verantwortung wahrgenommen. Meinungsdifferenzen sind dabei völlig normal, sollten aber nicht öffentlichkeitswirksam und zum Schaden des SRK ausgetragen werden. Die destruktive Energie, die dabei freigesetzt wurde, ist inakzeptabel und rücksichtslos. Fast wöchentlich fanden interne Dokumente den Weg in die Medien, und es wurde unaufhörlich versucht, den Anschein einer Institution in der Krise zu erwecken.