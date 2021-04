Schweiz

Banken

Diese Banknoten sind bald nicht mehr gültig



Nationalbank ruft alte Banknoten zurück: Mit diesen Noten kannst du bald nicht mehr zahlen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat einen Rückruf für die Geldscheine der 8. Banknotenserie gestartet. Per 30. April 2021 verlieren die Noten den Status als gesetzliches Zahlungsmittel und können nicht mehr zu Zahlungszwecken verwendet werden, wie die SNB am Mittwoch mitteilte.

Die Noten der 8. Serie hatten Persönlichkeiten wie Sophie Taeuber-Arp auf der 50er-Note oder Alberto Giacometti auf der 100er-Note als Sujet.

Diese Noten verlieren ihre Gültigkeit als Zahlungsmittel

Angenommen werden die Noten laut der SNB noch bis zum 30. Oktober 2021 an den öffentlichen Kassen des Bundes, wie etwa an Schaltern der SBB oder der Post. Und aufgrund der am 1. Januar 2020 erfolgten Aufhebung der Umtauschfrist können die Noten zeitlich unbeschränkt bei den Kassenstellen der SNB in Bern und Zürich sowie bei den SNB-Agenturen umgetauscht werden. (sda/awp)

Und nun: Wie gut kennst du die Währungen dieser Welt:

Quiz 1. Mit welcher Währung bezahlt man in der 2000-Seelen-Gemeinde Campione d’Italia? Mit Euro Mit Lira Mit Franken Mit Peso 2. In welchen beiden Ländern hat die Währung den gleichen Namen? Chile / Russland Indien / Malaysia England / Ägypten Thailand / Vietnam 3. Mit welcher Währung bezahlt man in Südafrika? Gulden Dollar Rand Dalasi 4. In welchem Land ist die Währung nach einem einheimischen Vogel benannt? Guatemala Mexiko Kuba Taiwan 5. In welchem Land kann man mit diesem schönen Geldschein bezahlen? Uruguay Kenya Madagaskar Neuseeland 6. Vier afrikanische Staaten zahlen mit Schilling: Somalia, Tansania, Uganda und... Kenia Ruanda Mosambik Äthiopien 7. Richtig, das ist ein Geldschein aus Asien. Aber aus welchem Land stammt er? Vietnam Hongkong Nordkorea China 8. In Saudi-Arabien bezahlt man mit Rial. In einigen anderen Ländern ebenfalls. Welches gehört dazu? Libyen Oman Vereinigte Arabische Emirate Kuwait 9. Freiheitskämpfer «Che» Guevara ist auf einer Geldnote Kubas verewigt. Wie heisst die Währung in dem Karibikstaat? Dollar Real Peso Escudo 10. Israel hat bunte Scheine. Die kleinere Einheit heisst Agorot. Und die Währung? X90070 Schekel Schenkel Schlegel Schegel

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter