Grenzwache erschiesst mutmasslichen Autodieb in Augst BL

09.01.2026, 15:4209.01.2026, 15:43

Ein Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hat am Freitagmorgen in Augst BL eine Person mit einer Schusswaffe tödlich verletzt. Das Todesopfer soll ein mutmasslicher Autodieb sein.

Zur tödlichen Schussabgabe kam es nach 6.30 Uhr bei einer Anhaltung auf der Verzweigung Augst, wie die Baselbieter Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Eine Drittperson sei leicht verletzt worden. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft und die Militärjustiz hätten Verfahren eingeleitet. (sda)

