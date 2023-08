Brand bei Bahnhof in Pratteln – Zugverkehr in Basel gestört

In Pratteln BL ist am Montagmorgen ein Industriegebäude nahe des Bahnhofs in Brand geraten. Der Zugverkehr wurde laut Alertsuisse eingestellt.

Der Brand führte zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Behörden über Alertsuisse mitteilten. Die Bevölkerung müsse jedoch keine besonderen Massnahmen ergreifen.

Gemäss Angaben der SBB muss mit Zugausfällen und Verspätungen gerechnet werden. (sda/mlu)