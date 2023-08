Der Brand in Pratteln am Montagmorgen behindert den Zugverkehr. Bild: Screenshot https://bussimmobilien.roundshot.com/#/

Brand in Gewerbegebäude bei Bahnhof in Pratteln – Zugverkehr wieder aufgenommen

In Pratteln BL ist am Montagmorgen ein Industriegebäude nahe dem Bahnhof in Brand geraten. Der Zugverkehr wurde laut Alertsuisse am Morgen unterbrochen. Seit kurz nach 9 Uhr verkehren die Züge zwar wieder, es ist aber weiterhin mit Verspätungen zu rechnen.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Das brennende Gewerbegebäude in Pratteln BL in Bahnhofsnähe. Bild: kapo Bl

Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Bild: kapo Bl

Was genau in Brand geriet, ist gemäss einem Sprecher der Polizei Basel-Landschaft noch nicht geklärt. Im Gebäude, das bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand stand, sind mehrere Kleinbetriebe untergebracht.

Die Flammen seien aber bereits eingedämmt, sagte der Sprecher weiter. Nach wie vor gebe es jedoch eine grosse Rauchentwicklung.

