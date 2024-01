Störung im Bahnhof Basel: Zugverkehr unterbrochen

Der Zugverkehr beim Bahnhof Basel SBB ist wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage unterbrochen. Dies teilten die SBB am Freitag über Mittag mit.

Schweizer entwickeln KI-Katzentür – und die Büsis so: 😿

Das Schweizer Start-up «Flappie» hat eine Katzentür entwickelt, die mittels KI erkennt, ob eine Katze Beute dabeihat. Ist das der Fall, wird die Tür verriegelt und die Sauerei im Haus abgewendet.

Katzen. In fast jedem dritten Haushalt der Schweiz findet man sie, über 1,8 Millionen von ihnen leben hierzulande. Und viele lieben sie. Was aber vermutlich alle hassen: ihre (blutigen) Geschenke. Denn Fakt ist: Die kleinen Schmusetiger sind eigentlich wahre Massenmörder. Der Bundesrat schätzt, dass sie jährlich 30 Millionen Vögel töten. Und dann kommen da noch Nagetiere, kleine Reptilien und Insekten dazu. Das Ganze nicht nur zum Leidwesen der Opfer, sondern auch der Besitzerinnen und Besitzer, denn diese finden die zerfledderten Kadaver am Morgen in ihren Wohnungen. Schöne Bescherung!