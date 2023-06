In Basel: Klimaaktivistin Greta Thunberg diskutiert mit Aktivisten der «Peoples Parade». Bild: KEYSTONE

Klimaaktivistin Greta Thunberg protestiert in Basel gegen fossilen Brennstoff



Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Samstag in Basel an der Kundgebung «Peoples Parade» teilgenommen. Die bewilligte Demonstration mit rund 400 Teilnehmenden richtet sich gegen die Finanzierung von fossilen Brennstoffen.

Gemeinsam mit einer rund 30-köpfigen internationalen Delegation von Friday’s for Future“ traf die 20-Jährige um etwa 13.15 Uhr mit dem Tram bei der Kaserne ein. Dabei hielt sie eine kleine rote Fahne mit der Aufschrift „End fossil finance!“ in der Hand. Gespräche in der grossen Menge und Interviews lehnte die Klimaaktivistin ab.

Die Demonstration mit etwa 400 Personen startete kurz nach 14.30 Uhr bei der Kaserne und soll in der Nähe der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) beim Bahnhof SBB enden. Thunberg lief im vorderen Teil des Demonstrationzuges mit, hielt sich aber im Hintergrund.

Bei der BIZ findet am Sonntag die Jahresversammlung mit Vertretenden der Nationalbank aus der ganzen Welt statt. Die Demonstrierenden wollten der Bank eine Petition übergeben. (sda)