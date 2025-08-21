trüb und nass16°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Mädchen auf Swiss-Flug vergewaltigt - so reagiert die Swiss

ARCHIVBILD ZUM STELLENABBAU BEI SWISS --- Grounded &quot;Swiss&quot; and &quot;Edelweiss&quot; airline airplane are pictured at the military airfield of Duebendorf, Switzerland, Tuesday, April 21, 202 ...
Der Vorfall hat Mitte März auf einem Flug nach Zürich stattgefunden. (Symbolbild)Bild: keystone

Mann vergewaltigt Mädchen auf Swiss-Flug – so reagiert die Fluggesellschaft

21.08.2025, 08:0121.08.2025, 08:14
Mehr «Schweiz»

Auf einem Flug von Mumbai nach Zürich wurde ein 15-jähriges Mädchen von einem 44-jährigen indischen Geschäftsmann vergewaltigt. Die Tat fand Mitte März statt.

Der Geschäftsmann habe laut Anklageschrift sexuelle Handlungen an ihr und an sich selbst vorgenommen. Unter anderem habe er seine Finger in die Vagina des Mädchens geschoben und mit ihrer Hand über sein Glied gestreichelt.

Gegenüber dem «Blick» spricht die Fluggesellschaft Swiss von einem tragischen Vorfall, der sehr ernst genommen werde. «Unsere Kabinenmitarbeitenden sind darauf sensibilisiert und geschult, auffällige Situationen an Bord zu erkennen und sofort zu handeln», sagt Mediensprecherin Silvia Exer-Kuhn. Auch führe die Crew regelmässige Kontrollgänge durch.

Die Therapeutin Morawec Repp sagt, dass Opfer oft einen Schock erleben und es über sich ergehen lassen, ohne sich zu wehren oder etwas zu sagen. «Das ist ein Überlebensmechanismus, der ganz automatisch abläuft.» Von dieser Schockstarre werde laut Blick auch in der Anklageschrift gesprochen.

Das Unterbewusstsein entscheide sich in Situationen, die als lebensbedrohlich wahrgenommen werden, innert Sekunden für Flüchten, Kämpfen oder Erstarren.

Vor dem Bezirksgericht Bülach habe der Mann gestanden, dass das Mädchen nicht eingewilligt hatte. Der Täter wurde zu 1,5 Jahren bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. (nib)

Geschäftsmann vergewaltigt Jugendliche (15) auf Flug nach Zürich
Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die neue First Grand Suite der Swiss
1 / 8
Die neue First Grand Suite der Swiss

Die Swiss hebt das Luxus-Fliegen noch eine Stufe höher.
quelle: swiss
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Skandalstreamer stirbt im Livestream
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Cyberpunk
21.08.2025 08:20registriert Dezember 2014
Das Schlimme an dieser Geschichte ist, dass der Täter nur mit 1.5 Jahre bedingter Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Eine Schande.
360
Melden
Zum Kommentar
6
Meistgelesen
1
Trotz Friedensgesprächen: Russland erneut mit grossem Luftangriff auf die Ukraine
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Liverpools Elliott in die Bundesliga? ++ Arsenal will Spurs den Wunschspieler stibitzen
2
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bei diesen Produkten senkt Aldi die Preise bis zu 30 Prozent – so reagieren Migros und Co.
5
Mann ersticht Ex-Frau und Töchter in Corcelles NE – das wissen wir
Meistgeteilt
1
«Kassensturz» testet Büffelmozzarella – teuerstes Produkt konnte nicht überzeugen
2
Unklare Zollregelung: Belgische Post stellt vorerst Paketversand in die USA ein
3
UN fordern Sofort-Stopp von Israels Siedlungsplänen +++ Angriff auf Gaza-Stadt begonnen
4
Swiss bietet auf Langstreckenflügen bald ganze Lofts an
Für Emmi ist der starke Franken schmerzhafter als die US-Zölle
Die Milchverarbeiterin Emmi hat im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz deutlich gesteigert. Das Wachstum ging vor allem auf die Übernahme des französischen Dessertproduzenten Mademoiselle Desserts und auf eine starke Entwicklung in den amerikanischen Märkten zurück. Trotz dieser Zuwächse sank der Gewinn wegen hoher Wechselkursverluste und gestiegener Finanzierungskosten.
Zur Story