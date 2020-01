Basler SP-Regierungsrat Christoph Brutschin tritt nicht mehr an

Versuchter Brandanschlag auf Halal-Schlachthof – Polizei findet Brandsätze

Unbekannte haben versucht, auf die Firma Halal Schlachthof und Fleischhandel in Buckten BL einen Brandanschlag zu verüben. Es gab jedoch weder Sachschaden noch wurde jemand verletzt.

Über den versuchten Brandanschlag informierte die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung vom Montag. Auf den Vorfall aufmerksam gemacht worden ist sie am Sonntag von einer Zeitungsredaktion, die kurz vor 14 Uhr von einem unbekannten Absender eine Mail erhalten hatte. Darin bekannte sich dieser, im Schlachthof in …