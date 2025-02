Im Zoo Basel ist es am Montag zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Wie 20 Minuten schreibt , drang ein Mann in ein Gehege ein und versuchte, einen Nashornbullen anzugreifen. «Obwohl es zu einem Kontakt zwischen dem Mann und Nashornbulle Puri kam, wurde weder Mann noch Tier dabei verletzt», so eine Sprecherin.

Räuber fesseln in Saanen BE Hotelmitarbeiter und flüchten mit Beute

Am Mittwochmorgen ist in Saanen BE ein Hotel überfallen worden. Die Waadtländer Polizei konnte die Täter später in Aigle VD festnehmen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.